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Іракський прем’єр-міністр пригрозив Туреччині війною

Іракський прем’єр-міністр пригрозив Туреччині війною
Очільник іракського уряду Хайдер аль-Абаді застеріг турецьких колег від військових провокацій на спільному кордоні, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали «Радіо Свобода».

Так, під час розмови з журналістами у столиці Іраку аль-Абаді наголосив, що «Багдад не бажає ні протистояння, ні військового зіткнення з Анкарою, проте у разі виникнення потреби іракські збройні сили готові зустріти агресора». Крім того, прем’єр-міністр Іраку наголосив, що його держава встановила пряму і недвозначну заборону для турецькою армії щодо її втручання у бої за звільнення міста Мосул від бойовиків Ісламської держави. Якщо Анкара буде втручатися у цей конфлікт, ми не матимемо іншого виходу як реагувати на турецьких військових як на противника, - пригрозив аль-Абаді .

Нагадаємо, сьогодні, першого листопада турецькі збройні сили розмістили доволі численний контингент, у тому числі – танки та важкі артилерійські установки, вздовж південно-східної частини свого кордону з Іраком, наголосивши, що її солдати можуть бути направлені на територію останнього у разі, якщо у цьому буде потреба. До цього очільник оборонного відомства Туреччини зауважував, що турецька сторона не має міжнародних зобов’язань, які б змушували її не перетинати кордон із Іраком.

Горячая тема: Роман Донік: Нам мішки грошей не передавали, але саме «Рошен» десятки раз закривав гострі потреби армії
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01 ноя 2016
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Як передає replyua.net, відомий військовий волонтер Роман Донік на своїй сторінці в Facebook відреагував на численні випади в соцмережі про те, що Порошенко, маючи статки, не прагнув допомагати армії


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