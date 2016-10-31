Войска Ирака вошли в Мосул

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Информационное агентство Reuters сообщает, что правительственные войска Ирака сегодня прорвали линию обороны в восточном пригороде Мосула и впервые вошли в город – такую информацию предоставил командующий вооруженными силами Ирака.Replyua.net передает, что сегодня правительственные иракские войска впервые оказались в черте города Мосул – спустя три недели ведения ожесточенных боевых действий. Власти Ирака заявили, что штурм Мосула уже стал крупнейшей военное операцией за все время нахождения американского контингента стране. Иракские военные командиры предупреждали ранее, что битва за город, де-факто являющийся столицей боевиков «Исламского государства» в Ираке, может занять несколько недель и, возможно, месяцев.Войскам Контртеррористического службы иракской армии сегодня удалось продвинуться вперед и войти в промышленную зону на восточной окраине Мосула, очистив эту территорию от джихадистов. После этого, правительственные войска достигли района Карама и начали его штурм. Офицер иракской арии подтвердил Reuters, что это подразделение вошло в Мосул и сражается за контроль над районом Аль-Карама.