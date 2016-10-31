В Турции уволили 10 000 государственных служащих

Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, власти Турции заявили об увольнении еще 10 000 государственных служащих и закрытии 15 крупных СМИ в связи с подозрениями в связях с террористическими организациями и священнослужителем Фетхуллом Гюленом, обвиненных Анкарой в организации неудавшегося переворота в июле.
Суммарно более 100 000 человек уже были уволены или отстранены от службы, 37 000 – арестованы после неудавшегося переворота. Правительство заявляет, что эти «беспрецедентно суровые меры необходимы для искоренения всех сторонники Гюлена из государственного аппарата». В число уволенных 10 000 чиновников попали ученые, учителя, работники сферы здравоохранения, тюремные служащие и судебно-медицинские эксперты.
Оппозиционные партии критикуют эти решения Эрдогана, заявляя, что они сами по себе выглядят как переворот, а также «ставят под угрозу возможность функционирования государства». Представитель оппозиционной Республиканской народной партии Сезгина Танрикулу заявил: «То, что делает правительство Эрдогана, является прямым переворотом, уничтожающим действие верховенства закона и демократию».
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