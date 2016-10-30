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Турция стягивает войска к границе с Ираком

Турция стягивает войска к границе с Ираком
Информационное агентство Reuters пишет, что президент Турции Тайип Эрдоган сегодня заявил, что Турция укрепит свои позиции вблизи иракской границы – дополнительные войска будут направлены в город Силопи. По словам турецкого лидера, эти меры необходимы для обеспечения противостояния группам шиитских боевиков, намеревающихся захватить Таль-Афар.

Поддерживаемые Ираном иракские шиитские военизированные группы заявили, что они начали наступление на позиции боевиков «Исламского государства» к западу от Мосула, и намерены захватить Таль-Афар. Эрдоган, выступая на пресс-конференции, не сообщил, какое именно количество военных будет отправлено к иракской границе.

Как известно, турки, являющиеся суннитами, неоднократно предупреждали, что будут принимать меры, если шииты совершат нападение на город, большинство этнического населения которого составляют сунниты. На прошлой неделе Турция заявила о своем участии в штурме Мосула, чем вызвала крайнее недовольство иракцев. Власти Ирака официально отрицают какую-либо помощь Турции в наступлении, опасаясь внутренних конфликтов.

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