Боевики "Исламского государства" в Мосуле казнили всех пленных

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, правительственные войска Ирака попытались сегодня вторгнуться в Мосул с южной стороны, чтобы предотвратить казнь десятков военнопленным. Операция провалилась, и джихадисты расстреляли десятки захваченных в плен сотрудников полиции Ирака и военнослужащих.
Операция по освобождению Мосула от джихадистов уже стала самой масштабной военной операцией США за все время иракского вооруженного конфликта, начавшегося в 2003 году. Правительство Ирака заявила, что террористы ИГИЛ совершили эту казнь не только ради уничтожения врага, но и для устрашения других жителей Ирака. Вчера западные СМИ сообщали, что боевики «Исламского государства» используют местных жителей Мосула в качестве живого щита.
Представитель ООН по правам человека в Ираке Руперт Колвилл заявил вчера, что джихадисты ИГИЛ на прошлой неделе также убили десятки захваченных в плен иракских военных, а также жителей деревень, находящихся на подступах к Мосулу, в частности — Сафии и Элезаги, расположенных в 30 км от города.
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