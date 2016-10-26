Израиль отозвал своего представителя в ЮНЕСКО в знак протеста

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, Израиль сегодня отозвал своего представителя из ЮНЕСКО в знак протеста против новой резолюции по объекту культурного наследия Иерусалима.
Власти Израиля заявили, что «это уже вторая резолюция за последние две недели, игнорирующая связь иудаизма с одним из святейших мест Иерусалима». В соответствии с текстом резолюции, принятой Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО в ходе заседания в Париже, предоставленным палестинскими официальными лицами, объект, называемый евреями «Храмовой горой», а мусульманами – «Харам аль-Шариф», рассматривается «священным местом поклонения мусульман» и не считается иудейской святыней. Аналогичное заявление было сделано в резолюции ЮНЕСКО, принятой 13 октября.
Обе резолюции направлены на охрану религиозного наследия города. «Театр абсурда продолжается», - сказал по этому поводу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своей речи в Герцлии – городе, расположенном недалеко от Тель-Авива. «Мы будем решать, как поступать дальше, рассматривая возможные дальнейшие контакты с этой организацией». Как известно, многие израильтяне рассматривают ЮНЕСКО как враждебное для Израиля учреждение, поскольку арабские члены ЮНЕСКО и их сторонники часто осуждают Израиль.
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