валюта
СпецтемаМирослав Олешко: Уже нет никаких сомнений. Юлия Тимошенко сотрудничает с Путиным | Посетите новый финансовый форум

Израиль отозвал своего представителя в ЮНЕСКО в знак протеста

Израиль отозвал своего представителя в ЮНЕСКО в знак протеста
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, Израиль сегодня отозвал своего представителя из ЮНЕСКО в знак протеста против новой резолюции по объекту культурного наследия Иерусалима.

Власти Израиля заявили, что «это уже вторая резолюция за последние две недели, игнорирующая связь иудаизма с одним из святейших мест Иерусалима». В соответствии с текстом резолюции, принятой Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО в ходе заседания в Париже, предоставленным палестинскими официальными лицами, объект, называемый евреями «Храмовой горой», а мусульманами – «Харам аль-Шариф», рассматривается «священным местом поклонения мусульман» и не считается иудейской святыней. Аналогичное заявление было сделано в резолюции ЮНЕСКО, принятой 13 октября.

Обе резолюции направлены на охрану религиозного наследия города. «Театр абсурда продолжается», - сказал по этому поводу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своей речи в Герцлии – городе, расположенном недалеко от Тель-Авива. «Мы будем решать, как поступать дальше, рассматривая возможные дальнейшие контакты с этой организацией». Как известно, многие израильтяне рассматривают ЮНЕСКО как враждебное для Израиля учреждение, поскольку арабские члены ЮНЕСКО и их сторонники часто осуждают Израиль.

Горячая тема: Северному флоту РФ отказали в дозаправке в Испании
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Миттеран и Олланд - лучший и худший президент Франции - французы

Сервіс по-російськи: Сбербанк оштрафував клієнта на 42 мільйони, посилаючись на судове рішення від 1900 року

Манн: Порошенко допускает все больше ошибок

Франция: Великобритании не удастся выйти из ЕС, оставив лишь то, что ей выгодно

67 детей крымских татар остались без отцов из-за репрессий Кремля

Бойовики ІД маскуються під мирне населення

Израиль отозвал своего представителя в ЮНЕСКО в знак протеста

«Немає різниці село чи Москва, скрізь - безнадія» - Саша Сотник показав як живе російська глибинка (відео)

В службі зайнятості порадили українцям, куди йти працювати, щоб заробити великі гроші

США вступили в военный союз с YPG, которых Турция считает террористами

У РФ підтвердили вирок Карпюку та Клиху: реакція МЗС та західної спільноти

Каспаров: питання про повернення Криму навіть не стоїть (відео)

Северному флоту РФ отказали в дозаправке в Испании

Операція «рядового» Клімкіна з порятунку ЄС та Нідерландів

Західна преса коментує «злом» електронної пошти Суркова

США впервые за 24 года воздержались от голосования в Генеральной Ассамблеи ООН по Кубе

Портников: Голосуя за Додона, молдаване голосуют за кризис, конфликт и крах. Но это – их право

В окупованому Севастополі нова ініціатива: назвати вулицю іменем Мотороли

Нидерланды поблагодарили Украину за помощь в расследовании авиакатастрофы МН17

Кримський Бандерівець: Севастополь окупували пацюки. І зараз йдеться не про людей (відео)

 Новости за день