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У террористов в Саудовской Аравии изъяли 25 000 кг взрывчатки

У террористов в Саудовской Аравии изъяли 25 000 кг взрывчатки
Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, власти Саудовской Аравии заявили об аресте семнадцати человек, подозревающихся в связях с террористической организацией «Исламское государство».

«Четырнадцать задержанных являются гражданами Саудовской Аравии, одна из них – женщина. Остальные имеют йеменское гражданство», - заявил сегодня в эфире телеканала «Ekhbariya» представитель правительства Мансур аль-Турки. По его словам, задержанные подозреваются в оказании информационной поддержки террористам Daesh, организовывающим теракты за пределами королевства. Как известно акроним «Daesh» используется в Саудовской Аравии для обозначения группировок исламских экстремистов, базирующихся в Ираке и Сирии.

Также представитель правительства Саудовской Аравии заявил журналистам, что задержанные планировали нападения на различные объекты, в том числе шиитскую мечеть в городе Аль-Айса, учебный центр службы общественной безопасности в Эр-Рияде и нефтепровод к западу от столицы. Кроме того, в их планы входила установка взрывного устройства в автомобиле сотрудника Министерства обороны в Эр-Рияде. Чиновник объяснил, что этим арестам предшествовали месяцы расследований. При обыске у подозреваемых нашли 25 000 кг взрывчатки и пояса шахидов.

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