Израиль заявил о ракетном обстреле Голанских высот

Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, Израиль заявляет об уничтожении двух ракет, выпущенных с территории Сирии в районе Голанских высот с помощью системы ПРО «Железный купол».
После некоторого перерыва в атаках со стороны Сирии в районе находящихся под контролем Израиля Голанских высот, власти Израиля снова заявляют об артиллерийском обстреле. Однако, это первый раз, когда система ПРО «Железный купол» была активирована. Военное ведомство Израиля сообщает, что в результате атаки все ракеты были обезврежены в воздухе, пострадавших нет. Также чиновники добавили, что подобные меры со стороны Израиля предпринимаются уже некоторое время, в том числе – для противостояния авиаударам. Батареи «Железный купол» размещены вдоль всех районов, ставших мишенью для трансграничного огня, наиболее часто провоцируемого палестинским боевиками в секторе Газа. Система перехвата ПРО срабатывает только в том случае, если радиус поражения вражеской ракеты охватывает населенный пункт.
Израиль, имеющий с Сирией общую границу, не принимал активного участия в боевых действиях на ее территории. В то же время, оборонное ведомство страны не раз заявляло о ракетных и минометных обстрелах израильских позиций в районе Голанских высот, идущих со стороны Сирии. Напоминаем, что этот район является спорной территорией, до 1967 года принадлежавшей Сирии. После ближневосточной войны Голанские высоты перешли под контроль Израиля.
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