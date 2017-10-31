Ученые обнаружили два десятка планет, где могут поселиться люди

С помощью телескопа Кеплер исследователям удалось обнаружить примерно двадцать планет, которые могут быть пригодными для жизни людей. Как информирует replyua.net, многие из обнаруженных мир очень похожи на Землю.
Джефф Кафлин, один из авторов нового исследования, заявил о том, что один из объектов – экзопланета KOI-7923.01 – кажется ему наиболее перспективной в том плане, что касается ее колонизации людьми. Ученый при этом отметил, что планета практически такая же, как и Земля – идентичны не только размеры, но и продолжительность одного года, - на экзопланете он продолжается четыреста дней. Однако климатические условия более холодные, так как планета находится на далеком расстоянии от звезды, и сама звезда является более холодной, чем Солнце. Но она все равно является достаточно теплой для проживания.
В ближайшее время специалисты продолжат изучение обнаруженных ими экзопланет. Не исключено, что в скором будущем к экзопланетам отправят космический корабль для исследований.