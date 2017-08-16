Далай-лама: штаб-квартира НАТО должна переехать в Москву

Далай-лама, духовный лидер Тибета, заявил о том, что штаб-квартира Североатлантического альянса должна переехать в Москву – только в этом случае можно будет решить многие проблемы. Как информирует replyua.net, об этом Далай-лама рассказал в интервью радиостанции «Коммерсант».
При этом духовный лидер отметил, что для России НАТО всегда остается враждебной силой, и это уже заложено в русском менталитете. «Если офис Альянса окажется в Москве, психологически всем станет легче, возникнет ощущение, что теперь вы и американцы вместе», - отметил Далай-лама. Также он попытался даже пошутить на эту тему, заявив, что после таких высказываний его больше никогда не пустят в Соединенные Штаты.
Напомним, что головной офис Североатлантического альянса расположен в Брюсселе, столице Бельгии. Далай-лама уже неоднократно делал самые разные заявления о России. К примеру, ровно три года назад духовный лидер Тибета заявил о том, что Владимир Путин приступил к изоляции России, и глава РФ пытается заново отстроить Берлинскую стену.