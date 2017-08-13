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Іран всупереч ембарго постачає Росії деталі важкого озброєння – ЗМІ

Іран всупереч ембарго постачає Росії деталі важкого озброєння – ЗМІ
Іран постачає Російській Федерації деталі важкого озброєння, порушуючи затверджену резолюцію Радбезу ООН. Таку інформацію оприлюднили німецькі ЗМІ, які дізналися про це від джерел в західних спецслужбах, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.

За даними преси, в червня поточного року іранські літаки 2 рази приземлялись на території авіабази Хмеймім в Сирії, що є місцем дислокації російської авіації, яка задіяна в бойових діях на боці сирійського уряду. Вантаж, який доставили іранські літаки, доставили на вантажівка в порт Тартус. Саме в цьому порту дислокується пункт матеріально-технічного забезпечення військово-морської флоту Російської Федерації і звідти ж отримані компоненти важкого озброєння морем переправили до російського міста Новоросійськ.

Щоправда журналісти не зазначили, про які саме елементи озброєння йде мова, однак додали в якості доказу знімок із супутника, де, як зазначають представники преси, зображено іранський літак на авіабазі Хмейнім. Такі дії РФ та Ірану є порушенням резолюції Ради Безпеки ООН, затвердженої в липні 2015 року.
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