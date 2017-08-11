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Помер найстаріший чоловік у світі, який бачив Першу світову війну та Голокост

Помер найстаріший чоловік у світі, який бачив Першу світову війну та Голокост
Світові ЗМІ сколихнула новина про те, що місце найстарішого чоловіка планети знову вакантне, - інформує новинний ресурс replyua.net з посиланням на ВВС.

Так, до сьогодні це звання належало Ісраелю Кришталу, який перетнув позначку в сто тринадцять років. За місяць до свого ста чотирнадцятиріччя чоловік помер у місті Хайфа, де постійно мешкав останнім часом. Торік преса обговорювала обряд бар-міцви (коли хлопчиків приймають до дорослої общини), який чоловік пройшов із запізненням у сто років. Коли він був тринадцятирічним тривала Перша світова війна – він тоді проживав у селищі Жарнув (Польща).

Будучи народженим у 1903 році, чоловік втратив батьків за часів Першої світової війни, після якої влаштувався кондитером у Лодзі до родичів. У 1939 році, після захоплення Польщі, нацисти запроторили його та всю його родину до гетто, де загинули його діти. У 1944 році чоловік опинився в концентраційному таборі Аушвіц, де померла його дружина. Після війни пан Ісраель одружився ще раз – цей шлюб приніс йому двох дітей. У 1950 році чоловік переїхав до Ізраїлю, де продовжував кондитерський бізнес. Як нагадують ЗМІ, звання найстаршого чоловіка в світі він носив з березня 2016 року.
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