Жахлива залізнична катастрофа в Єгипті

За загальним правилом, залізничний транспорт вважають одним із найбільш безпечних – на думку експертів, шанси загинути, подорожуючи потягом, у рази нижчі порівняно з літаком, кораблем і особливо автомобілем. Проте, якщо аварія на залізниці все ж трапляється, вона забирає десятки життів. Наприклад, сьогодні, одинадцятого серпня 2017 року, стало відомо про жахливу аварію в Єгипті, - інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Так, журналісти повідомляють, що жертвами зіткнення потягів, яке відбулося поблизу Олександрії (Єгипет), стали щонайменше тридцять шість осіб. Крім того, сто двадцять три особи отримали поранення різних ступенів тяжкості. Потяги, які рухались з Каїра та Порт-Саїда, зіткнулись по обіді. Кадри із місця події демонструють, що один зі потягів перекинувся.
Рятувальники поки не можуть сказати скільки точно осіб постраждало – на місці трагедії ведуться роботи. Так само незрозуміло що слугувало причиною зіткнення – були це помилки кермування чи технічні несправності. Постраждалих доправили до місцевих лікарень. Нагадаємо, у 2013 році в Єгипті відбулась інша жахлива трагедія – мікроавтобус та кілька інших автомобілів зіткнулись із потягом – тоді загинули десятки людей.