Эксперты составили рейтинг самых красивых островов на планете

Эксперты известного портала Travel + Leisure опубликовали ежегодный рейтинг самых интересных туристических направлений. Как передает replyua.net, специалистами были определены самые лучшие отели и города для отдыха, а также самые красивые острова.
Эксперты отметили, что составляли рейтинг, учитывая сразу несколько показателей: наличие достопримечательностей на островах, природные особенности, наличие красивых и чистых пляжей, доступные развлечения, рестораны, продукты питания, а также гостеприимство коренных жителей. В итоге первое место было отдано острову Бали в Индонезии. По словам экспертов, Бали – это не только райский уголок для отдыха, но и место, где сосредоточено множество достопримечательностей. На втором месте оказались Далматинские острова и остров Хвар в Хорватии, а тройку лидеров замыкает остров Искья в Италии.
Также в десятку лучших островов для отдыха попали Кауаи на Гавайях, Мауи на Гавайях, греческий Санторини, Галапагосские острова в Эквадоре, Боракай на Филиппинах, Хилтон-Хед, расположенный в американском штате Южная Каролина, и Палаван на Филиппинах.