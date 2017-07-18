Из-за беспорядков в Дарджилинге мировые цены на чай могут резко подскочить

Знаменитый индийский чай «Дарджилинг» через несколько месяцев может подорожать сразу на двадцать процентов, и это связано с массовыми беспорядками, которые происходят в Индии, в северных штатах.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Financial Times, работы на знаменитых на весь мир чайных плантациях были остановлены еще в начале прошлого месяца, и речь идет о втором периоде сбора чайных листьев, цена которых достигает 1850 долларов за один килограмм. Непальцы, проживающие в этом районе Индии и работающие на местных плантациях, в начале июня начали бессрочную акцию протеста. Они требуют от властей Индии создания штата Горкхаланд, чтобы защитить свои традиции и культуру. Акции протеста дошли до того, что активисты начали нападать на полицейских, а также устроили пожар на вокзале Сонада, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Всего плантации Дарджилинга продают 8 миллионов килограммов чая ежегодно, или менее 1 процента от общего объема производства чая в Индии, составляющего почти 1,2 миллиарда кг в год. Основным рынком сбыта являются страны Европы. Город Дарджилинг находится в штате Западная Бенгалия.