У розвідці США дізналися, хто організував дипломатичну атаку на Катар

Хакерську атаку на державне новинне агентство Катару QNA, яка спровокувала дипломатичну кризу в регіоні, організували Об'єднані Арабські Емірати. Як передає replyua.net, про це пише Washington Post з посиланням на посадових осіб в американській розвідці. Видання відзначає, що співробітники американської національної розвідки проаналізували інформацію і підтвердили, що високопоставлені члени з уряду ОАЕ обговорювали 23 травня план кібератаки і його реалізацію.
Сама ж атака була здійснена 24 травня, але не встановлено, чи була вона проведена ОАЕ або ж вони звернулися до іншої сторони, зазначають чиновники. При цьому в ОАЕ заявили, що ця інформація є «помилковою». «ОАЕ не грали ніякої ролі в передбачуваному хакерстві, описаному в цій статті», - повідомив посол Еміратів у Вашингтоні.
Хакерська атака на державне ЗМІ Катару Qatar News Agency сталася 24 травня. Тоді хакери розмістили фейкову заяву еміра країни Таміма аль-Тані про намір відкликати посла з Саудівської Аравії, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту і Єгипту через «напруги у відносинах Дохи з адміністрацією Трампа». У ще одному фальсифікований медіа-матеріалі емір нібито схвально відгукнувся про Іран та Ізраїлі, а ХАМАС назвав законним представником палестинського народу. Катар спростував достовірність цих матеріалів і вибачився.