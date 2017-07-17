Ілон Маск розповів про головну загрозу для цивілізації

Штучний інтелект є основною загрозою, з якою людство стикається як цивілізація. Як інформує replyua.net, про це заявив засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск, виступаючи на зустрічі Національної асоціації губернаторів, пише журнал Fortune. Маск побоюється, що розробники в гонитві за більш передовими технологіями можуть забути про ті небезпеки, які виходять від штучного інтелекту.
«Роботи можуть почати війну, випускаючи фейкові новини та прес-релізи, підробляючи облікові записи електронної пошти та маніпулюючи інформацією. Перо сильніше меча», - зазначив він. Маск підкреслив, що має доступ до найбільш передового штучного інтелекту, тому закликав повірити в його слова. На його думку, в цій області необхідно державне регулювання, яке б і стримувало компанії в гонитві за все більш досконалим штучним інтелектом.
Раніше Ілон Маск, вирішивши об'єднати комп'ютери з людським мозком. Він сприяв створенню нової компанії, яка буде займатися розробкою методу записи думок людини на цифрові носії. Про це повідомило видання The Wall Street Journal. Відзначається, що фірму Neuralink було зареєстровано в американському штаті Каліфорнія в липні 2016 року. У документах зазначено, що вона займається «дослідженнями в сфері медицини».