Путин пришел в Сирию не бороться с ИГИЛ, а заполучить месторождения сирийских нефти и газа, – политолог

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Сирийская армия вернула контроль над нефтяными полями Вахаб, аль-Фад, Тбисан, Кабир, Абу аль-Катат и Абу Каташ в районе Ракки, - сообщил сирийский телеканал «Ikhbariya». Как отметил в эфире одного из телеканалов политолог Андрей Плахонин, теперь наконец-то разъяснилась причина всей это повышенной на грани фола активности асадовцев и их путинских хозяев вокруг Ракки.Эксперт напомнил, что пока сирийская оппозиция, курды и коалиция методично вели осаду занятой ISIS Ракки, сирийская армия, сирийская и российская авиация вместо Исламского государства систематически наносили удары по их тылам. Как результат, сбитый американцами сирийский самолет. Оказалось, как это уже было в Пальмире, война с Исламским государством Дамаск не очень-то и волнует. Главное занять ключевые месторождения углеводородов и фосфатов, чтоб было чем расплатиться с Кремлем.Политолог подчеркивает, что месторождения фосфатов в районе Пальмиры заполучила компания повара Путина Евгения Пригожина, его же компания уже сейчас контролирует 25% добычи сирийских нефти и газа, так что, и главные сливки с освобождения американцами и курдами Ракки, похоже, тоже достанутся путинскому кошельку.