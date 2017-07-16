валюта
СпецтемаОлешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав

Путин пришел в Сирию не бороться с ИГИЛ, а заполучить месторождения сирийских нефти и газа, – политолог

Путин пришел в Сирию не бороться с ИГИЛ, а заполучить месторождения сирийских нефти и газа, – политолог
Сирийская армия вернула контроль над нефтяными полями Вахаб, аль-Фад, Тбисан, Кабир, Абу аль-Катат и Абу Каташ в районе Ракки, - сообщил сирийский телеканал «Ikhbariya». Как отметил в эфире одного из телеканалов политолог Андрей Плахонин, теперь наконец-то разъяснилась причина всей это повышенной на грани фола активности асадовцев и их путинских хозяев вокруг Ракки.

Эксперт напомнил, что пока сирийская оппозиция, курды и коалиция методично вели осаду занятой ISIS Ракки, сирийская армия, сирийская и российская авиация вместо Исламского государства систематически наносили удары по их тылам. Как результат, сбитый американцами сирийский самолет. Оказалось, как это уже было в Пальмире, война с Исламским государством Дамаск не очень-то и волнует. Главное занять ключевые месторождения углеводородов и фосфатов, чтоб было чем расплатиться с Кремлем.

Политолог подчеркивает, что месторождения фосфатов в районе Пальмиры заполучила компания повара Путина Евгения Пригожина, его же компания уже сейчас контролирует 25% добычи сирийских нефти и газа, так что, и главные сливки с освобождения американцами и курдами Ракки, похоже, тоже достанутся путинскому кошельку.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Журналист: на этой неделе украинцы еще раз показали, что Украина не Россия, а украинцы – не россияне

Срочно: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав
Важное за сутки
15 июл 2017
13078

Журналист: на этой неделе украинцы еще раз показали, что Украина не Россия, а украинцы – не россияне

Казалось бы прошло три года со времени полного развода Украины и России, третий год идет жестокая война, гибнут люди и при это президент РФ Владимир Путин продолжает утверждать, как в Кремле, так и

15 июл 2017
6406

Блогер: профессор Мориарти отдыхает. Шерлок Холмс нервно курит в сторонке – Дейдей обошел всех

Популярный в Украине блогер и финансовый эксперт Сергей Фурса у себя в Facebook пишет о том, что в конкурсе «самый умный депутат» пальму первенства получает депутат Дейдей за блестящую операцию

15 июл 2017
6158

Россиянам это не удалось: эксперт рассказал об истине, которую три раза доказали украинцы

По мнению эксперта по невербальным коммуникациям Валентина Кима, уже три раза украинцы на весь мир доказали, что они представляют демократию, так как на Майдане люди, не скрывая ничего, критиковали

Последние новости

Макрон: Трамп пересмотрит свою позицию по Парижскому климатическому соглашению

Джон Маккейн перенес серьезную операцию

Депутат назвал причины, по которым ВР так и не признала оккупацию Донбасса

Парижское турне Трампа не обошлось без курьезов

Эксперт: у России стратегические планы на Украину

Путин пришел в Сирию не бороться с ИГИЛ, а заполучить месторождения сирийских нефти и газа, – политолог

Путин: украинцы и русские являются единым народом

Жителя США приговорили к 16 годам тюрьмы за убийства кошек

Донецкий «Шахтер» выиграл Суперкубок Украины

Российский журналист: очень рад за украинцев, потому как сам живу в аду

Скончался актер, сыгравший в «Собачьем сердце»

Политолог: в случае угрозы США ликвидируют военный потенциал КНДР за несколько минут

Экзотическую страну Чили накрыл сильнейший снегопад

Политик: если возникнет опасность для Путина, Кадыров вылетит из России через несколько часов

Порошенко отправляется с официальным визитом в Грузию

Эксперт: после борова Януковича украинская политика стала публичной и конкурентной

Соцсети взбудоражили снимки самой дорогой квартиры в Украине

Казахстан купил у Украины один из самых дорогих самолетов

Геращенко: Саакашвили явно пересиживал в Одессе и ждал выборов в Грузии

Составлен рейтинг самых чистых пляжей Европы

 Новости за день