Влада Китаю зробила заяву у зв’язку зі смертю Лю Сяобо

В Китайській Народній Республіці закликали не використовувати факт смерті відомого китайського правозахисника Лю Сяобо, як спосіб втручання в справи КНР. Про це заявив речник МЗС КНР Ген Шуан, інформує replyua.net. За його словами, Китай є правовою державою, тому і смерть правозахисника входить до цього поля й не стосується інших.
«Китай - правова держава. Справа Лю Сяобо відноситься до внутрішніх справ Китаю. Інші іноземні держави не мають права робити безвідповідальні заяви. Ми закликаємо відповідні країни поважати правовий суверенітет Китаю і не втручатися у внутрішні справи Китаю під приводом окремого індивідуального випадку», - йдеться в опублікованій заяві Ген Шуана.
Як відомо, за проголошення маніфесту, який «проголошує» елементарні права людини на свободу, Сяобо «вліпили» 11 років ув'язнення. Сяобо є лауреатом Нобелівської премії миру 2010 року що робить його фігурою світового масштабу, а не тільки «внутрішньою справою Китаю» і «одиничною нагодою». Варто нагадати, що китайський правозахисник Лю Сяобо помер у віці 61 року в Шеньяні 13 липня в результаті невиліковного онкологічного захворювання печінки.