У Кремля звинуватили НАТО у прославленні прибічників нацизму

Російська Федерація жорстко розкритикувала нове відео НАТО, в якому Північноатлантичний альянс представив героями борців з радянською владою в країнах Прибалтики. Про це інформує replyua.net. «Чергова ганебна спроба переписати історію і прославити безславних колишніх бійців СС і націоналістів на догоду сьогоднішній політичній інтерпретації. НАТО пропонує ще одне практичне керівництво по сіяних нетерпимості і войовничості в їх кращому вигляді», - написало постпредство Росії при НАТО в Twitter.
Варто зазначити, що «Лісові брати» в 1944-1953 роках активно боролися з радянською владою на території країн Балтії і, як затверджувати в Росії, багато з них воювали в рядах місцевих батальйонів СС.
У середу, 11 липня, НАТО розмістив в Інтернеті восьмихвилинний документально-ігровий відеоролик, в якому «лісові брати» представлені героями, які боролися за незалежність своїх країн від Радянського Союзу і користувалися широкою підтримкою цивільного населення, що бажає відновити державність. Автори відео також відзначають, що дух «лісових братів» живе в сучасних спецпідрозділах збройних сил трьох прибалтійських країн.