валюта
СпецтемаВоенный пояснил, кого заберут на фронт в случае полномасштабной войны в Украине

І знову вірус: у Google знайшли нову загрозу

І знову вірус: у Google знайшли нову загрозу
Фахівці маркету додатків для телефонів на базі Android Google Play виявили новий вірус-вимагач, інформує replyua.net з посиланням на Радіо "Максимум".

Зокрема, мова йде про вірус, який спочатку зберігає особисті файли, а потім розсилає її контактам. Спеціалісти американської компанії McAfee повідомили, що механізм зараження наступний: після завантаження небезпечних програм до телефону потрапляє вірус LeakerLocker, який замість шифрування даних користувачів, використовує принцип створення резервних копій; опісля зловмисники починають вимагати у власників смартфонів плату в 50 доларів. Інакше автори вірусу погрожують розіслати всі файли, які зберігаються в телефоні, знайомим власнику гаджета. Серед програм, які містять в собі небезпечні віруси такі додатки як Wallpapers Blur HD та Booster & Cleaner Pro. В зв’язку з цим представники Google Play просять користувачів бути обачними під час завантаження додатків.

Нагадаємо, раніше з’являлася інформація про масове зараженням смартфонів вірусом CopyCat, жертвами якого стали більше 14 мільйонів користувачів по всьому світу.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: ось чому Керченського мосту ніколи не буде (відео)

Срочно: Блогер: обамовской мягкотелости больше не будет – ракетоносцы США сбросили бомбы на границе Северной Кореи
Важное за сутки
12 июл 2017
16096

Геращенко різко відповіла на відеозвернення матері Агеєва

Віце-спікер українського парламенту та представниця України в переговорному процесі в Мінську Ірина Геращенко різко прокоментувала відеозвернення матері затриманого російського військового Віктора

12 июл 2017
14269

Все очень серьезно: в Вашингтоне рассказали о настоящем отношении к Украине

В интервью ZN.UA Даян Френсис, являющийся экспертом Atlantic Council и профессором Школы Роджерса в университете Рейрсона, заявил, что у нынешней администрации Соединенных Штатов Америки серьезное

12 июл 2017
8043

Сирійський генерал розповів, що буде з російською армією після перемоги над Асадом

Після перемоги над режимом Асада російську армію, яка вбиває сотні мирних громадян, виженуть з Сирії. Як інформує replyua.net, про це заявив Ахмад Рахаль, генерал Вільної Сирійської армії, яка веде

12 июл 2017
7706

Матір захопленого російського військового Агєєва звернулася до Порошенка

Матір затриманого на Луганщині російського військового Віктора Агєєва Світлана Агєєва за допомоги журналістів «Новой газеты» опублікувала в мережі відеозвернення до українського президента Петра

Последние новости

Блогер: українські санкції не дають росіянам закінчити криголами в строк

У САП почали розслідування щодо Луценка – ЗМІ

Блогер: декому на нафтовому плацдармі доведеться потіснитись

І знову вірус: у Google знайшли нову загрозу

Експерт розставив точки над «і» щодо законопроекту про реінтеграцію Донбасу

Россияне считают, что украинцы их предали, – российский философ

За допомогою смартфонів вчені склали рейтинг активних та ледачих країн. Де в ньому Україна?

Київ офіційно визнає Донбас окупованою Росією територією – ЗМІ

Політолог розповіла на що витрачає гроші Кабмін

Айдер Муждабаєв: це просто сором для президента

Луценко зробив заяву з приводу справ проти Полякова та Розенблата

Блогер: у терористів з ОРДЛО «пригоріло» від нового закону про окупований Донбас

Регламентний комітет виніс своє рішення по Добкіну

Блогер: у Москві перепудилися – смердить аж сюди

Компанія Ryanair не планує відновлювати переговори з Києвом

Денис Казанський: росіяни знову «кинули» Донбас

Пономар: Україна приречена на це

Геращенко різко відповіла на відеозвернення матері Агеєва

Геращенко дала жорстку відповідь матері полоненого російського диверсанта Агєєва

Безвіз не для всіх: нардеп розповів кому з українців забороняють в’їжджати у ЄС

 Новости за день