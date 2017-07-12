І знову вірус: у Google знайшли нову загрозу

Фахівці маркету додатків для телефонів на базі Android Google Play виявили новий вірус-вимагач, інформує replyua.net з посиланням на Радіо "Максимум".
Зокрема, мова йде про вірус, який спочатку зберігає особисті файли, а потім розсилає її контактам. Спеціалісти американської компанії McAfee повідомили, що механізм зараження наступний: після завантаження небезпечних програм до телефону потрапляє вірус LeakerLocker, який замість шифрування даних користувачів, використовує принцип створення резервних копій; опісля зловмисники починають вимагати у власників смартфонів плату в 50 доларів. Інакше автори вірусу погрожують розіслати всі файли, які зберігаються в телефоні, знайомим власнику гаджета. Серед програм, які містять в собі небезпечні віруси такі додатки як Wallpapers Blur HD та Booster & Cleaner Pro. В зв’язку з цим представники Google Play просять користувачів бути обачними під час завантаження додатків.
Нагадаємо, раніше з’являлася інформація про масове зараженням смартфонів вірусом CopyCat, жертвами якого стали більше 14 мільйонів користувачів по всьому світу.