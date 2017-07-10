Військові сили США, Японії та Індії почали наймасштабніші спільні навчання

Представники Сполучених Штатів Америки, Японії та Індії розпочали сьогодні, 10 липня, найбільш масштабні спільні військово-морські тренування, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Спільні навчання трьох країн отримали назву "Malabar". Тихоокеанське командування Збройних сил Сполучених Штатів Америки повідомило, що ці тренування є останніми серед серії безперервних навчань, які за декілька років збільшили власні масштаби та складність задач і загроз, яким вони можуть протидіяти в Індо-Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
Варто відмітити, що спільні навчання США та Індії розпочались з 1992 року, а згодом до них приєдналася і Японія. Однак саме цьогорічні треування вважаються найбільшими за своїми масштабами. Зокрема, до них залучені американський та індійський авіаносці, а також найбільший японський військовий корабель Izumo. Причина проведення тренувань обумовлена стурбованістю щодо попередніх претензій офіційного Пекіну на води Південно-Китайського моря та розширенням військової присутності китайських Збройних Сил в регіоні. Зауважимо, раніше Китай коментував спільні навчання США, Індії та Японії як такі, що дестабілізують регіон.