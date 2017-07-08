Политолог: заявление Тиллерсона – это вердикт всему миру, что Путин – это герой, а не преступник

Украинский политолог Игорь Айзенберг в своем блоге пишет о том, что по итогам встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным можно сказать, что встречаясь с диктатором, международным военным преступником, виновным в убийстве сотен тысяч людей, любой лидер свободного мира дискредитирует себя, свою страну и весь свободный мир, продлевая легитимацию этого диктатора.
«У меня простой взгляд. Президенту США не следовало проводить такую встречу. Я придерживался абсолютно того же мнения, когда президентом был Обама. Поэтому, полагаю, что меня невозможно упрекнуть здесь в необъективности», – написал эксперт.
Он отмечает, что, по мнению многих американских дипломатов и экспертов встреча Путина и Трампа – однозначный большой успех Путина. Все объясняется заявлением Госсекретаря Тиллерсона, который после встречи Трампа и Путина заявил, что «нужно сосредоточиться на будущем, нельзя бесконечно обсуждать прошлое, по которому мы не придем к согласию». Игорь Айзенберг отмечает, что, не воспринимая слова Тиллерсона буквально, следует трактовать их, как желание разрешать проблемы, которые существуют между США и Россией сегодня, чтобы не нести их в будущее. При этом Тиллерсон даже пытается брать во внимание то, что именно Путин создал эти проблемы, а это вмешательство России в американские выборы, российская агрессия в Украине, война в Сирии, угроза терроризма.