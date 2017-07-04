Ученые обнаружили уникальную реку с кипящей водой в Амазонии

В перуанской Амазонии исследователи из Соединенных Штатов обнаружили уникальную реку – вода в ней кипит постоянно, и в некоторых местах температура доходит до 93 градусов.
Как информирует replyua.net, исследователи подчеркнули, что необычный водоем находится в самом центре Амазонии, и в нем не обитают живые организмы – они просто сварятся в таком кипятке. Американцы пока не могут установить, почему температура воды в реке достигает рекордных отметок. Дело в том, что такие температуры вообще не свойственны пресным водоемам. По одной из версий ученых, обусловлены такие условия выбросами горячих газов непосредственно в реку с инициативы размещенных поблизости компаний.
Впрочем, местные жители и обитающие здесь племена вышеупомянутое место почитают, считая его священным. Исследователи же надеются найти объяснение такому явлению в ходе более детального изучения состава реки. В ближайшее время в центр Амазонии отправится еще одна группа исследователей для дальнейшего изучения реки.