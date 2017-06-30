Пономарь: нужно сказать «спасибо» Канаде и НАТО

На календаре уже пятница, рабочая неделя заканчивается, и сегодня нужно отметить несколько важных новостей. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь. По его словам, Украина должна сказать «спасибо» НАТО и Канаде.
«Соглашение о свободной торговле Канада-Украина вступает в силу 1 августа. С учетом недавней хакерской атаки Украина ожидает поступления оборудования для киберзащиты в рамках трастового фонда НАТО, а также рассчитывает на увеличение его финансирования», пишет Пономарь. Также, по его словам, скоро можно попрощаться с «Газпромом» - Государственной исполнительной службе Украины удалось взыскать с российской компании почти 80 миллионов гривен в рамках штрафа, который наложил Антимонопольный комитет. При этом общая сумма штрафа за монополизм доходит до 171 миллиарда гривен.
Обозреватель отмечает одну новость, идущую бонусом, - H&M может выйти на украинский рынок уже в следующем году. Также Пономарь благодарит всех своих читателей, которые постоянно поддерживают его независимый блог.