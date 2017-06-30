Прем'єр-міністр Іраку анонсував кінець «Ісламської держави»

«Ісламській державі» настав кінець. Як інформує replyua.net, про це заявив прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді після повідомлення про втрату ісламістами території мечеті Ан-Нурі, де ІГІЛ проголосив свій халіфат, пише Deutsche Welle. Це була одна з останніх точок, контрольованих бойовиками на території Мосула, умовної столиці ісламістів на території Іраку, пише інформагентство AP.
Генерал-лейтенант Абдель-Вахаб ас-Сааді заявив, що після взяття руїн Ан-Нурі війська продовжують бої з ісламістами в Старому Місті - історичній частині Мосула.
«Заява про перемогу є лише питанням часу, адже елементи ІГІЛ в облозі з усіх боків», - цитує інформагентство dpa свої джерела в урядових колах Іраку. За оцінками ООН, в Старому Місті залишаються від ста до ста п’ятдесяти тисяч цивільних. Щонайменше 204 цивільних загинули за тиждень при спробах втекти з міста. Нагадаємо, в знищеної соборної мечеті Ан-Нурі, побудованої в дванадцятому столітті в Мосулі (Ірак), в 2014 році лідер терористів Абу Бакр аль-Багдаді проголосив на захоплених територіях халіфат і оголосив себе халіфом.