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РФ проінформувала про підготовку використання у Сирії хімічної зброї

РФ проінформувала про підготовку використання у Сирії хімічної зброї
В одному з районів Дераа (Сирія) терористи готують провокацію із застосуванням хімічної зброї, схожу з ситуацією в Ідлібі. Як передає replyua.net, про це повідомляє РІА Новини з посиланням на інформоване дипломатичне джерело. За словами співрозмовника агентства, провокація готується в районі Нова-Джасем-Анхель, інформація про це отримана з достовірних джерел військово-політичного керівництва Сирії. За наявними даними, бойовики планували операцію протягом останніх тижнів.

За інформацією джерела, найпотужнішим мотивуючим фактором для терористів стали заяви військового керівництва і держдепартаменту США про те, що в разі застосування урядом Башара Асада хімічної зброї будуть прийняті «катастрофічні для нього запобіжного» Співрозмовник агентства додав, що, як і в ситуації в Ідлібі, до висвітлення провокації будуть залучені професійні журналісти, а сама «хіматака» транслюватиметься через опозиційні ЗМІ та соціальні мережі.

Метою дій терористів буде «спровокувати початок вторгнення сил коаліції на чолі з США на територію Сирії з подальшим насильницьким поваленням нинішньої влади в САР», додало джерело і підкреслив, що російська сторона, «29 червня оповістила військове керівництво сил очолюваної США міжнародної коаліції по боротьбі з ІГІЛ про плани терористів провести подібну акцію». При цьому в США не вважають інформацію про атаку достовірною. Про це на брифінгу заявила представник держдепартаменту Хізер Науерт.
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