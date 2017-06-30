РФ проінформувала про підготовку використання у Сирії хімічної зброї

В одному з районів Дераа (Сирія) терористи готують провокацію із застосуванням хімічної зброї, схожу з ситуацією в Ідлібі. Як передає replyua.net, про це повідомляє РІА Новини з посиланням на інформоване дипломатичне джерело. За словами співрозмовника агентства, провокація готується в районі Нова-Джасем-Анхель, інформація про це отримана з достовірних джерел військово-політичного керівництва Сирії. За наявними даними, бойовики планували операцію протягом останніх тижнів.
За інформацією джерела, найпотужнішим мотивуючим фактором для терористів стали заяви військового керівництва і держдепартаменту США про те, що в разі застосування урядом Башара Асада хімічної зброї будуть прийняті «катастрофічні для нього запобіжного» Співрозмовник агентства додав, що, як і в ситуації в Ідлібі, до висвітлення провокації будуть залучені професійні журналісти, а сама «хіматака» транслюватиметься через опозиційні ЗМІ та соціальні мережі.
Метою дій терористів буде «спровокувати початок вторгнення сил коаліції на чолі з США на територію Сирії з подальшим насильницьким поваленням нинішньої влади в САР», додало джерело і підкреслив, що російська сторона, «29 червня оповістила військове керівництво сил очолюваної США міжнародної коаліції по боротьбі з ІГІЛ про плани терористів провести подібну акцію». При цьому в США не вважають інформацію про атаку достовірною. Про це на брифінгу заявила представник держдепартаменту Хізер Науерт.