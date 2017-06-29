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Вашингтон запровадив санкції проти Китаю через допомогу КНДР

Вашингтон запровадив санкції проти Китаю через допомогу КНДР
У Сполучених Штатах Америки ухвалили рішення про запровадження санкційних обмежень проти окремих громадян та компаній Китаю, які залучені до протизаконних фінансових схем, які були націлені на підтримку Північної Кореї, порушуючи при цьому затверджені Радою Безпеки ООН резолюції, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Таку інформацію містила оприлюднена Мінфіном США офіційна заява. Фахівці мережі розслідування фінансових злочинів американського Мінфіну встановили, що один із китайських банків виступав як канал для протизаконної фінансової діяльності Пхеньяну. Тому у Вашингтоні ухвалили рішення ізолювати китайський банк від американської фінансової системи. Також співробітниками Управління контролю за іноземними активами було встановлено, що двоє громадян Китаю та одна місцева компанія пов’язані з північнокорейськими програмами озброєння масового ураження.

Щоправда згодом очільник американського міністерства фінансів Стівен Мнучін виступив з заявою, в якій він підкреслив, що американські санкції націлені не безпосередньо проти Китаю як держави, а проти тих громадян так компаній країни, які співпрацюють з діючим режимом КНДР.
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