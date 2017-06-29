Юрий Романенко: бомба уже совсем скоро – к 2030-му в цивилизованных странах исчезнут автомобили

Известный украинский журналист и блогер Юрий Романенко, ссылаясь на информацию американского аналитического центра RethinkX, пишет о том, что так или иначе, но то, о чем говорили 100 лет назад начинает сбываться и уже есть даже более точная дата, когда исчезнет привычный автомобиль. Как пишет блогер, к 2030 году исчезнет необходимость владения авто, как только беспилотники запустят абсолютно новый образ жизни.
«Я не думаю, что даже в США к 2030 году беспилотники будут составлять 95% как сообщают американские эксперты, но то, что грядет революция нет сомнений. На этом фоне жалкие попытки запретить ввоз старых авто на литовских номерах на сломе старого технологического уклада выглядят смешно и абсурдно. В логике этого доклада понятно, почему многие крупные семейства скидывают акции нефтяных компаний», – написал Юрий Романенко.
Американские эксперты отмечают, что необходимость каждой семье владеть автомобилем резко упадет, ведь намного дешевле будет воспользоваться беспилотным автомобилем, нежели содержать свой. Заправочные станции, ремонтные мастерские и дилеры будут закрыты сначала в городах, а затем в пригородах. Это сделает обслуживание стандартных авто еще дороже.