Число пострадавших от наводнения в Китае увеличилось до пяти миллионов человек

Масштабные наводнения в нескольких провинциях Китая продолжаются с 22 июня. Как информирует replyua.net со ссылкой на китайские источники, причиной наводнений стали сильнейшие за последние несколько лет ливни. В результате наводнений уже пострадали не меньше пяти миллионов китайцев.
«Около 2,5 миллионов человек пострадали от ливней, продолжающихся с 22 июня в провинциях Хунань, Центральный Китай, Цзянси, Восточный Китай», сказано в сообщении китайских СМИ. Сообщения о погибших приходят самые разные – к этому часу известно лишь о том, что без вести пропали уже тринадцать человек, однако их может быть намного больше. Только в одном Хунане пострадавших насчитывается около двух с половиной миллионов, около 178 тысяч граждан пришлось срочно эвакуировать. В зоне подтопления оказались 184 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий, также были разрушены больше трех тысяч зданий и построек.
Еще два с половиной миллиона граждан пострадали в провинции Цзянси. Власти Китая озвучили приблизительны убытки от наводнения – не меньше 326 миллионов долларов только в одной провинции Чжэцзян. Между тем, осадки не прекращаются во многих районах Китая.