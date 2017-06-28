Ураження вірусом Petya продовжується – Європол

Представники Європейського поліцейського управління повідомили, що кібератака спричинена вірусом Petya досі не припинилась, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
У відомстві повідмили, що в рамках структури Європолу було створено терміновий координаційний центр, фахівці якого опікуються контролем поширення вірусу. Щоправда у Європолі зазначили, що на даний момент встановити, скільки саме комп’ютерів постраждало від Petya неможливо. Також представники Європолу погодились з попередньою інформацією, що цей вірус схожий на вірус WannaCry, від якого також постраждали комп’ютери в різних куточках світу в травні. Однак фахівці відмітили, що новий вірус-вимагач є складнішим. У Європолі вважають, що цей факт є демонстрацією масштабного розвитку кіберзлочинності і слугує тривожним нагадуванням для компаній, аби ті пам’ятали про необхідні заходи кібербезпеки.
Варто нагадати, що в вівторок, 27 червня, українські державні установи та юридичні компанії, зокрема, енергетичні компанії, медіа, магазини, банки та інші великі підприємства, стали жертвами віруса-здирника Petya, який зашифровує всі дані на комп’ютері та вимагає за оновлення доступу до файлів 300 доларів.