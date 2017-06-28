Канада та країни Європи збільшать обороні витрати

Європейські союзники Північноатлантичного альянсу та Канада мають наміри збільшити витрати на сферу оборони вже в цьому році, повідомляє replyua.net з посиланням на Європейську правду.
Про це заявив генсекретар НАТО Єнс Столтенберг під час прес-конференції у Брюсселі,що відбулася напередодні зібрання керівників Міноборони країн-членів Альянсу. Столтенберг зазначив, що до кінця 2017 року очікується збільшення оборонних витрат на 4,3 %. При цьому він додав, що вже протягом останніх трьох років витрати на військову сферу зросли на 46 мільярдів доларів. Генеральний секретар наголосив, що для того, аби забезпечити безпеку держав, необхідно посилювати фінансування оборонного сектора, а також справедливо розподіляти частку всіх витрат між союзниками.
Саме останнє питання неодноразово спричиняло конфлікти між США та іншими членами НАТО. Американський президент Дональд Трамп наполягає, аби країни Альянсу дотримувалися попередньо ухвалених домовленостей про фінансування оборонної сфери на рівні 2 % ВВП. Єнс Столтенберг зауважив, що цього показника в минулому році вдалося досягти 5 країнам об’єднанням і в 2017 році 25 союзних держав також планують збільшити оборонні витрати. Відомо, що це питання сторони детально обговорять на зібранні міністрів оборони держав-членів НАТО в четвер, 29 червня в Брюсселі.