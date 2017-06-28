Трюдо объяснил ситуацию с безвизом для Украины

Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, заявил о том, что о безвизовом режиме с Украиной говорить еще очень рано, однако в будущем предполагается «конструктивный диалог».
Как информирует replyua.net со ссылкой на Укринформ, Трюдо подчеркнул, что у Канады имеются определенные требования к Украине. «Мы с нетерпением ожидаем, что в будущем будем иметь конструктивный разговор о безвизовом режиме с Украиной, но пока об этом речь не идет», подчеркнул канадский премьер. По его словам, в Канаде имеется очень подробная и четкая система, согласно которой каждая страна, стремящаяся к безвизвому режиму, должна достичь некоторых показателей, чтобы канадские власти приступили к рассмотрению вопроса об отмене визового режима.
«Мы сотрудничаем над укреплением институтов, формированием гражданского общества, реформой судебной и правоохранительной системы, а также по борьбе с коррупцией. Рады работать с Украиной по этим направлениям», добавил Джастин Трюдо. Напомним, что безвиз со странами ЕС начал работать с 11 июня.