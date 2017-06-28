У Венесуелі поліцейський вертоліт атакував приміщення Верховного суду

Напередодні ввечері, 27 червня, поліцейський вертоліт облетів Каракас із закликом до непокори і атакував будівлю Верховного суду. Про це повідомив міністр зв'язку і інформації Ернесто Вильегас, інформує replyua.net. «Одна людина підняла зброю проти республіки. Невідома особа викрала вертоліт і атакувала верховний суд », - наводить канал NTN 24 слова Вильегаса.
Розміщення в соціальних мережах фотографії свідчать, що екіпаж вертольота, що належить корпусу наукових, кримінальних і криміналістичних розслідувань поліції Венесуели (CICPC), розтягнув плакат з написом «350. Свобода ». Йдеться про 350-й статті конституції, яка говорить про можливість невизнання громадянами влади в разі порушення нею демократичних цінностей, принципів і гарантій, а також прав людини. «Один з пілотів раніше був пілотом Мігеля Родрігеса Торреса, колишнього міністра (МВС)», - сказав президент Ніколас Мадуро.
ЗМІ відзначають, що пілотом міг бути офіцер CICPC Оскар Перес. У мережі зараз з'явилося його відеозвернення, записане до польоту. «Венесуельці, улюблені браття, ми звертаємося до вас від імені держави. Ми - коаліція військових, поліцейських і цивільних службовців в пошуку балансу і проти смертного злочинного уряду », - говорить автор послання. За його словами, у угруповання немає партійної приналежності.