Пономарь: соседа, который никогда не смирится с нашими успехами, нельзя сослать на Марс, и нам нужно многому учиться



, украинский обозреватель, сообщил самые свежие новости на своей странице в Фейсбуке,



Пономарь отмечает, что нужно поблагодарить Литву – в представительстве Литвы в Евросоюзе был представлен План Маршалла для Украины, и скоро Литва направит в Украину 60 военных инструкторов. «Чем больше у нас успехов, - тем больше террора во всех его проявлениях – это диверсии, убийства, кибератаки, поджоги, саботаж, пропаганда. Соседа, который никогда не смирится с твоими успехами и который никогда не захочет тебя отпускать, нельзя переселить на Марс», отмечает обозреватель.



По его словам, украинцам нужно учиться с этим жить, и одновременно строить успешное государство, и такой сценарий возможен, поскольку имеется множество примеров в мире.

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Срочно: Эксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины Олег Пономарь , украинский обозреватель, сообщил самые свежие новости на своей странице в Фейсбуке, информирует replyua.net . По его словам, продолжает радовать ГПУ – прокуратура арестовала имущество бывшего налоговика при Януковиче, сумма – около 900 миллионов гривен, а «Нафтогаз», в свою очередь, пополнил бюджет 13,3 миллиардами гривен.Пономарь отмечает, что нужно поблагодарить Литву – в представительстве Литвы в Евросоюзе был представлен План Маршалла для Украины, и скоро Литва направит в Украину 60 военных инструкторов. «Чем больше у нас успехов, - тем больше террора во всех его проявлениях – это диверсии, убийства, кибератаки, поджоги, саботаж, пропаганда. Соседа, который никогда не смирится с твоими успехами и который никогда не захочет тебя отпускать, нельзя переселить на Марс», отмечает обозреватель.По его словам, украинцам нужно учиться с этим жить, и одновременно строить успешное государство, и такой сценарий возможен, поскольку имеется множество примеров в мире.