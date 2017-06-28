Пономарь: соседа, который никогда не смирится с нашими успехами, нельзя сослать на Марс, и нам нужно многому учиться

Олег Пономарь, украинский обозреватель, сообщил самые свежие новости на своей странице в Фейсбуке, информирует replyua.net. По его словам, продолжает радовать ГПУ – прокуратура арестовала имущество бывшего налоговика при Януковиче, сумма – около 900 миллионов гривен, а «Нафтогаз», в свою очередь, пополнил бюджет 13,3 миллиардами гривен.
Пономарь отмечает, что нужно поблагодарить Литву – в представительстве Литвы в Евросоюзе был представлен План Маршалла для Украины, и скоро Литва направит в Украину 60 военных инструкторов. «Чем больше у нас успехов, - тем больше террора во всех его проявлениях – это диверсии, убийства, кибератаки, поджоги, саботаж, пропаганда. Соседа, который никогда не смирится с твоими успехами и который никогда не захочет тебя отпускать, нельзя переселить на Марс», отмечает обозреватель.
По его словам, украинцам нужно учиться с этим жить, и одновременно строить успешное государство, и такой сценарий возможен, поскольку имеется множество примеров в мире.