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Що об’єднує Трампа, Навального та Ріанну?

Що об’єднує Трампа, Навального та Ріанну?
Відоме американське видання Time підготувало третій перелік з 25 найбільш впливових персон в мережі інтернет. Хто ж увійшов до цього списку розповість replyua.net з посиланням на Уніан.

Одне із 25 місць, за думкою американського журналу, дісталося російському опозиційному політику Олексію Навальному. Канал опозиціонера на YouTube налічує більше 500 тисяч підписників. Коментуючи такий вибір, у Time відмітили те, що в «країні, де майже всі ЗМІ контролює Кремль, опозиційний політик використовує в ролі платформи для прориву інформаційної блокади Москви YouTube». Не залишився без уваги і 45-й президент США Дональд Трамп за його любов до використання соцмережі Twitter. Там за ним слідкують майже 33 мільйони користувачів. Щоправда американські журналісти відмітили, що саме деякі твіти Трампа часто стають причинами нових скандалів.

Крім того, до переліку 25 найвпливовіших інтернет-персон потрапили співачки Ріанна і Кеті Перрі, авторка серії книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг та дівчинка з Сирії Бана Алабед. Остання здобула популярність інтернеті після того, як почала розповідати у Twitter «про жахи громадянської сирійської війни» і нині її читають 370 тисяч користувачів.
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