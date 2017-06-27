валюта
СпецтемаЖурналист: сегодня на 112-м и NewsOne была ночь живых мертвецов

Прем’єр-міністр Канади прокоментував безвіз для України

Прем’єр-міністр Канади прокоментував безвіз для України
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо розповів чи варто чекати українцям запровадження безвізового режиму з державою, яку він очолює, - про це новинний ресурс replyua.net інформує з посиланням на матеріали порталу «Главком».

Так, Трюдо зауважив, що питання лібералізації візового режиму між двома державами виникає досить часто. Зокрема, ця тема піднімалась як на зустрічах з президентом України Петром Порошенком, так і у розмовах з канадськими урядовцями. Тим не менш, канадський прем’єр наголосив, що система критеріїв для запровадження поїздок без віз до Канади доволі надійна та детальна, і потрібно досягти низки показників для того щоб говорити про безвізовий режим.

За словами Трюдо, канадці з нетерпінням очікують моменту, коли можна буде почати конструктивні переговори щодо лібералізації візового режиму з Україною, але поки-що це питання не на часі. Тим не менш, є інші способи підтримувати Україну у складний для неї час, – наголосив Трюдо. Зокрема, йдеться про зміцнення інституцій, допомогу громадянському суспільству, реформи судової та правоохоронної систем. Нагадаємо, кількома тижнями раніше у канадському парламенту закликали відмінити візи для українців.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В Росії розповіли про наслідки нестачі води в Криму

Срочно: Эксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины
Важное за сутки
27 июн 2017
14489

Эксперт: появились предпосылки для возврата Крыма в состав Украины

Алексей Арестович, известный военный эксперт, считает, что российские власти не могут слишком длительное время держать полуостров в оккупации, и уже совсем скоро появятся предпосылки для возвращения

27 июн 2017
14184

Кремль открывает новый фронт, чтобы «подорвать» спокойствие в мирных городах Украины, – эксперт

Почти незаметно прошла информация о том, что «Эхо Москвы» запустило программу на украинском языке. Вести ее будет Матвей Ганапольский. Украинский блогер и политический эксперт Александр Хоруженко в

27 июн 2017
12987

Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев

Как передает replyua.net, сегодня лидер так называемой украинской оппозиции Юлия Тимошенко опубликовала в Facebook пост о том, что только полная перезагрузка власти может спасти страну. По мнению

27 июн 2017
10354

Мировому сообществу стоит задуматься над тем, чтобы Россию отключить от интернета насовсем, – Сазонов

СМИ сообщают о том, что впервые в истории Украины совершена массовая хакерская атака на сайты украинских государственных структур, в следствии чего лег даже сервер Кабмина. Подтвердил сильнейшую

Последние новости

Україна займається підготовкою телефонної конференції країн «нормандської четвірки» - МЗС

Треба подумати про ризики візового режиму з Росією – Зеркаль

Що об’єднує Трампа, Навального та Ріанну?

ГПУ та СБУ провели обшуки в мерії Харкова

Прем’єр-міністр Канади прокоментував безвіз для України

Клімкін розповів коли чекати зустрічі в Нормандському форматі

Співробітники СБУ почали співпрацювати з міжнародними лабораторіями, які спеціалізуються на кібератаках

Вірус Petya.A вразив США

Журналіст: поки ми цього не зробимо, кров продовжуватиме литися

ЗМІ стали відомі важливі подробиці про захопленого в полон російського військового з Донбасу

Блогер: нові подробиці про полоненого росіянина

Кримський Бандерівець: Україна навчила кримчан поганому

Манн: неужели все украинцы такие, как Ляшко? Почему это чудище представляет Украину в Европе?

Кредит готівкою

Макрон запросив Трампа на національне свято

Новая Почта курьерская доставка по городу

У Шотландії змінили свої плани щодо референдуму

Рабинович розповів чого боїться Путін

Всупереч сміттєвій кризі: влада Львова визнана найпрозорішою

Слідчі забрали у Гужви закордонні паспорти

 Новости за день