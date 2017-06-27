Прем’єр-міністр Канади прокоментував безвіз для України

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Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо розповів чи варто чекати українцям запровадження безвізового режиму з державою, яку він очолює, - про це новинний ресурс replyua.net інформує з посиланням на матеріали порталу «Главком».Так, Трюдо зауважив, що питання лібералізації візового режиму між двома державами виникає досить часто. Зокрема, ця тема піднімалась як на зустрічах з президентом України Петром Порошенком, так і у розмовах з канадськими урядовцями. Тим не менш, канадський прем’єр наголосив, що система критеріїв для запровадження поїздок без віз до Канади доволі надійна та детальна, і потрібно досягти низки показників для того щоб говорити про безвізовий режим.За словами Трюдо, канадці з нетерпінням очікують моменту, коли можна буде почати конструктивні переговори щодо лібералізації візового режиму з Україною, але поки-що це питання не на часі. Тим не менш, є інші способи підтримувати Україну у складний для неї час, – наголосив Трюдо. Зокрема, йдеться про зміцнення інституцій, допомогу громадянському суспільству, реформи судової та правоохоронної систем. Нагадаємо, кількома тижнями раніше у канадському парламенту закликали відмінити візи для українців.