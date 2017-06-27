Вірус Petya.A вразив США

Вірус-вимагач Petya.A, від якого постраждали в вівторок, 27 червня, десятки державних та комерційних установ в Україні, вразив компанію в Сполучених Штатах Америки, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Жертвою кібератаки стала друга за рівнем виробництва медикаментів в США компанія Merck. Представники компанії наразі відмовилися коментувати цю новину, запевняючи, що нині фахівці проводять необхідні дослідження і пізніше прес-служба американського фармацевтичного гіганта оприлюднить більше інформації з цього приводу.
Варто нагадати, раніше з’являлася інформація про інші іноземці інциденти враження вірусом Petya.A. Зокрема, представники російської «Роснефть» повідомили, що комп’ютери компанії теж стали жертвою кібератаки. Згодом прес-служба британської компанії WPP, яка спеціалізується на рекламі, повідомила, що в головному офісі у Лондоні було виявлено ураження комп’ютерної системи тим самим вірусом. Не оминув Petya.A і компанію в Нідерландах, яка займається вантажними перевезеннями морем та мультинаціональні корпорації у Франції, Іспанії та Данії.