Вірус Petya.A почав вражати компанії по всьому світу

Масштабна кібератака від вірусу-вимагача Petya.A, яка вдень зупинила роботу багатьох комп’ютерів в Україні, стала поширюватись і на іноземні компанії та установи. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на AIN.UA.
Зокрема, вже зараз відомо, що від хакерської атаки постраждало програмне забезпечення компаній у Великобританії, Індії, Нідерландах, Іспанії та Данії. Раніше про зараження повідомляли і представники російської «Роснефть». Зловмисники вимагають, аби для відновлення даних на комп’ютерах, їм було виплачено 300 доларів. За останньою інформацією, злочинцям вже заплатили майже 3 тисячі доларів.
Варто нагадати, що раніше Олександр Турчинов заявляв, що масова хакерська атака має ознаки російського сліду. Також секретар РНБО зауважив, що державні установи отримали рекомендації від Національного координаційного центру кібербезпеки щодо того, як убезпечити комп’ютерні мережі від зараження. Крім того, у відомстві наголошують на важливості, аби всі держустанови та банківські установи підключились захищеного вузла мережі інтернет для уникнення зараження.