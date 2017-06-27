Ученые предупредили о резком повышении уровня воды в Мировом океане

Международная группа специалистов сделала заявление о том, что уровень воды в Мировом океане стремительно повышается – темпы роста увеличились еще на один миллиметр в год.
Как информирует replyua.net со ссылкой на западные научные издания, ученые дали прогноз, согласно которому, показатели растут ежегодно – еще в 1993 году темпы роста уровня воды достигали 2,2 миллиметров в год, а в 2014 году показатель вырос до 3,3 миллиметров. Увеличение темпов подъема уровня моря подчеркивает важность и актуальность смягчения последствий изменения климата и разработок планов адаптации прибрежных районов в целях смягчения последствий», заявил Ксианьяо Чэнь, один из авторов исследования. Главной причиной изменений ученые называют таяние ледяного покрова Гренландии.
Ранее ледники острова отвечали всего за 5 процентов общего подъема уровня моря, а в 2014 году этот показатель достиг уже 25 процентов. Исследователи отметили, что стремительные темпы повышения воды будут иметь глобальные последствия для всего мира. Самую большую опасность таяние ледников представляет для жителей побережья – могут быть затоплены крупные города.