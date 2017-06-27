Журналісти Times назвали найбільш впливових людей в Інтернеті

Видання Time утретє опублікувало перелік 25 найвпливовіших людей в Інтернеті. У список потрапили ті персони, які надають світовий вплив на соціальні мережі, а також здатні створювати новинні приводи, відзначає видання, інформує replyua.net. З політичних діячів в список увійшли президент США Дональд Трамп і російський опозиціонер Олексій Навальний.
Видання порівняло Трампа з письменником О'Генрі через його пости іронічного характеру в Twitter. Тепер же, зазначають в Time, їдкі висловлювання Twitter заважають його президентської кар'єри. Проте, Трамп є самим читаним світовим лідером в цій соціальній мережі. Попадання в список росіянина Олексія Навального видання пояснює тим, що він зміг пробити «інформаційну блокаду Кремля» за допомогою YouTube, а також «надихнув масові протести проти корупції».
До переліку також потрапила письменниця Джоан Роулінг, зірка американських реаліті-шоу Кім Кардашьян, співачки Ріанна і Кеті Перрі, американська модель і телеведуча Кріссі Тейге, сирійська дівчинка Бана Алабед, яка писала повідомлення в соціальних мережах з обложеного урядовою армією східного Алеппо і інші.