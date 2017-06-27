Эксперт: новым послом РФ в США будет военный человек

Вездесущий посол РФ в США Сергей Кисляк возвращается на родину после 9 лет служения. Это вроде очередная ротация. Кисляк встречался со всеми деятелями команды президента США Дональда Трампа, которых подозревают в тесных связях с Россией. По мнению известного украинского политолога Александра Хоруженко, трудно сомневаться, что при нынешнем режиме деятель на такой должности является человеком ФСБ. Между тем, хотя расследование продолжается, но следствие не накопало ничего особенно серьезного.
По словам блогера, сам факт встреч не является преступлением. Хотя Майкл Флинн, бывший советник Трампа по нацбезопасности, говорил с Кисляком о возможном снятии санкций или ослаблении их до самого незначительного уровня. Он скрыл это от своих руководителей и, когда это было обнаружено, был отправлен в отставку. Поэтому вполне можно предположить, что Кисляк и с другими вел такие переговоры, ведь Кремль кровно в этом заинтересован.
«Кисляк будет заменен Анатолием Антоновым, который сейчас является заместителем министра иностранных дел, а раньше был заместителем министра обороны», – отметил эксперт.