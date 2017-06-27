Стала відома вартість Великого Бар’єрного рифу

Компанія Deloitte Access Economics надала оцінку вартості Великого Бар'єрного рифа в Австралії в 42 мільярди доларів, інформує replyua.net. Такі дані були отримані на основі загальної «економічної, соціальної і іконічної цінності», повідомляє ВВС Україна. Дослідження замовив Фонд Великого Бар'єрного рифа - благодійна організація, яка захищає це природне явище.
«Як найбільша жива структура на Землі і одна з найскладніших екосистем, Великий Бар'єрний риф виправдано вважають безцінним і незамінним», - заявив директор організації Стів Саржент. Використовуючи економічне моделювання, автори звіту підрахували, що вартість рифа складається з декількох складових - в тому числі 29 мільярдів австралійських доларів від туризму і ще 3,2 мільярда - від рекреаційної активності на зразок дайвінгу. У компанії підрахували, що риф приносить економіці Австралії 6,4 мільярда австралійських доларів і забезпечує 64 тисяч робочих місць.
За словами експертів, для захисту рифа, який страждає від масового знебарвлення, треба докладати більше зусиль. Раніше вчені заявили, що значна частина плану з порятунку Великого Бар'єрного рифа більше не діє через зміни клімату.