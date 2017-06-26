В стране, запертой со всех сторон «демократическими» Китаем и Россией проходят выборы

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Сегодня очень азартные президентские выборы проходят в Монголии – загадочной стране, которая сумела как-то невзначай построить у себя работающую демократию. С поправками, конечно, на всю ароматную и временами пахучую послесоветскую специфику, но факт есть факт – в фактически бывшей союзной республике, запертой со всех сторон Китаем и Россией, почему-то не получился центральноазиатский султанат, а возникла и потом и укоренилась привычка к выборам, результаты которых, по большому счету, никто не ставит под сомнение. Об этом в своем блоге пишет известный блогер Виктор Ганненко.По его словам, сегодня за место президента сражаются прозападный технократ, знаток отношений с Международным валютным фондом, и экзотический парень – звезда боевых искусств и бывший министр, владелец развлекательного парка по мотивам подвигов Чингис-хана, щеголяющий в костюмах в стиле «о-кэй Чикаго». «Победит, говорят, разумный образованный экономист, но дело не в этом. В Монголии, которая курица-не птица и совсем не заграница, повторимся, почему-то укоренились выборы. Безграничная великая степь с пустыней Гоби, что ли, нашептали и наколдовали?», – задается вопросом блогер.Он добавляет, что важным моментом является то, что президент в Монголии – фигура достаточно важная, имеет право вето на законопроекты, но практическими делами ведает премьер, который определяется по итогам парламентских выборов. Они тоже имеют место.