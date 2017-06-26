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Південна Америка стала загрозою для здоров'я всього людства

Південна Америка стала загрозою для здоров'я всього людства
Дослідницька організація EcoHealth Alliance розробила «всесвітню карту загрози», на якій Латинська Америка представлена як потенційний розсадник вірусів, що загрожують в майбутньому здоров'ю всього людства. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на ВВС. Дослідники EcoHealth Alliance вивчали ссавців і віруси, які вони переносять, а також контакти цих тварин з людиною. Вчені сподіваються, що зібрані ними дані можуть бути використані для запобігання нових епідемій СНІДу, Ебола або грипу.

Відомо, що частина найнебезпечніших інфекцій передалася людям від тварин. Причиною одного з найсерйозніших спалахів Ебола, судячи з усього, стали кажани, а вірус ВІЛ передався людям від шимпанзе.

Перед фахівцями EcoHealth Alliance постало досить нелегке завдання: передбачити, де зародиться чергова епідемія. Для цього їм довелося вивчити всі відомі 586 вірусів, зараження яким піддається 754 виду ссавців. Сюди входять і 188 зоонозних інфекцій, тобто тих, які можуть заражати і людей, і інших ссавців. Деякі види вже вивчені до найдрібніших подробиць, інші практично ігнорувалися. Тому вчені використовували отриману інформацію для заповнення прогалин у своїх знаннях. Вони хотіли з'ясувати, які види переносників вірусів здатні передати їх людині.
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