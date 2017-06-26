Південна Америка стала загрозою для здоров'я всього людства

Дослідницька організація EcoHealth Alliance розробила «всесвітню карту загрози», на якій Латинська Америка представлена як потенційний розсадник вірусів, що загрожують в майбутньому здоров'ю всього людства. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на ВВС. Дослідники EcoHealth Alliance вивчали ссавців і віруси, які вони переносять, а також контакти цих тварин з людиною. Вчені сподіваються, що зібрані ними дані можуть бути використані для запобігання нових епідемій СНІДу, Ебола або грипу.
Відомо, що частина найнебезпечніших інфекцій передалася людям від тварин. Причиною одного з найсерйозніших спалахів Ебола, судячи з усього, стали кажани, а вірус ВІЛ передався людям від шимпанзе.
Перед фахівцями EcoHealth Alliance постало досить нелегке завдання: передбачити, де зародиться чергова епідемія. Для цього їм довелося вивчити всі відомі 586 вірусів, зараження яким піддається 754 виду ссавців. Сюди входять і 188 зоонозних інфекцій, тобто тих, які можуть заражати і людей, і інших ссавців. Деякі види вже вивчені до найдрібніших подробиць, інші практично ігнорувалися. Тому вчені використовували отриману інформацію для заповнення прогалин у своїх знаннях. Вони хотіли з'ясувати, які види переносників вірусів здатні передати їх людині.