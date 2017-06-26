Влада Південної Кореї планувала замах на Кім Чен Ина

В адміністрації колишнього президента Південної Кореї Пак Кин Хе планували усунути лідера КНДР Кім Чен Ина. Замах почали планувати після того, як КНДР заявила про успіх ядерної програми. Як передає replyua.net, про це повідомляє ТАСС з посиланням на газету Asahi. Попередня адміністрація Південної Кореї на чолі з президентом Пак Кин Хе планувала усунення лідера КНДР Кім Чен Ина, в тому числі шляхом імітації нещасного випадку.
За даними ЗМІ, колишній президент Південної Кореї Пак Кин Хе після грудня 2015 року підписала документ, що санкціонує «зміну керівництва» в КНДР. Конкретна розробка відповідних операцій доручалася національній розвідці. Розглядалися, зокрема, варіанти з імітацією дорожніх інцидентів або аварії потягу, на якому їхав Кім Чен Ин. Траплялися також спроби заохочення держперевороту в Пхеньяні.
Як зазначає видання, посилення позиції Сеула було пов'язано з активізацією військових програм КНДР, в першу чергу, з її успіхами в розробці ядерної зброї. Однак спроби усунення Кім Чен Ина не дали результату, а нинішнє керівництво Південної Кореї, як вважає газета, відмовилося від таких планів. У грудні минулого року парламент Республіки Корея проголосував за імпічмент колишнього президента країни Пак Кин Хе, яку звинуватили в корупції та інших злочинах. У березні Конституційний суд затвердив це рішення. У травні в Південній Кореї пройшли дострокові президентські вибори, перемогу на яких здобув Мун Чже Ін.