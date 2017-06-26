SpaceX Ілона Маска встановила черговий рекорд із запуску супутників

Компанія Ілона Маска SpaceX в неділю, 25 червня, з успіхом вивела в космос 10 телекомунікаційних супутників Iridium NEXT. Як передає replyua.net, старт ракети-носія Falcon 9 відбувся о 13:25 за часом Західного узбережжя США з бази ВПС США Ванденберг (штат Каліфорнія).
В останній момент через сильний туман і вітер SpaceX внесла зміну до плану запуску. Дистанційно керована платформа в Тихому океані, на яку потім приземлилася перша відпрацьована ступінь ракети, була передислокована. Незважаючи на несприятливу погоду, повернення частини ракети пройшло благополучно. «Нижній щабель Falcon 9 приземлилася на платформу», - заявив представник компанії. Як повідомив Маск, ракета оснащена більшими надзвуковими гратчастими кермом.
«Носій летить з більшими і поліпшеними надзвуковими гратчастими кермом. Кожен з них відлитий з цільного шматка титану, здатного витримати без захисної оболонки нагрів при повторному входженні (в щільні шари атмосфери) », - написав Маск в своєму Twitter. «Нові титанові рулі спрацювали навіть краще, ніж передбачалося. Вони повинні впоратися з невизначеною кількістю польотів без додаткового обслуговування », - додав глава компанії.