Эксперты назвали самую вредную женскую работу

Группа ученых провела масштабное исследование и обнаружила, что самый большой риск для здоровья женщины создает профессия учительницы.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на издание Космополитен, на первое место самых вредных профессий эксперты поставили учителей, на втором месте идут стюардессы, а тройку лидеров замыкают продавцы-консультанты. Согласно результатам исследования, именно учителя чаще всего страдают от так называемых профессиональных заболеваний – педагоги вынуждены постоянно напрягать голосовые связки, поэтому у них намного чаще врачи диагностируют ларингит, ангину и другие болезни горла. У стюардесс тоже не идеальное здоровье – с годами такой работы у женщины может очень трудно протекать беременность.
Кроме того, все время стюардессы вынуждены подвергаться радиации, менять часовые пояса, не говоря уже о грубом отношении со стороны пассажиров и о постоянных стрессах. Продавцы-консультанты тоже не могут похвастаться хорошим самочувствием. Среди представительниц этой профессии много тех, кто страдает от варикозного расширения вен, причем в очень молодом возрасте.