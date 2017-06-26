Пономарь: неделю начинаем с обвала цен на нефть

Олег Пономарь, известный обозреватель, на своей странице в Фейсбуке сообщает главные новости понедельника, отмечая, что также нужно отметить и важные события прошлой недели, передает replyua.net.
«Эта новость пойдет в корзину ЧМ-2018 по футболу в России: ФИФА подозревает всю сборную РФ в употреблении допинга на ЧМ-2014 в Бразилии. Новость о долге Виктора Януковича, бывшего украинского президента, - Украина подала апелляцию на решение Высокого суда Лондона по долгу перед Россией на сумму 3 миллиарда долларов. Слушания по апелляции предварительно назначены на вторую половину января 2018 год», пишет обозреватель. Также, по его словам, нужно передать еще один «привет» сирийскому президенту Башару Асаду – за последние дни израильская армия уже несколько раз нанесла авиаудары по правительственным войскам Сирии, и Израиль уничтожил пушки, БМП и танки Сирии.
По словам Пономаря, эта неделя начинается с очень низких цен на нефть – баррель торгуется дешевле 46 долларов, а в Украине на этой неделе начнется летняя жара, поэтому необходимо все время носить с собой воду.