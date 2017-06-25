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Півсотні людей заарештовані в Ірані за підозрою в тероризмі

Півсотні людей заарештовані в Ірані за підозрою в тероризмі
Щонайменше п’ятдесят осіб були заарештовані в Ірані за підозрою у підготовці терористичних актів, - про це інформує новинний ресурс replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода».

Так, сьогодні, двадцять п’ятого червня 2017 року, з’явилось повідомлення про масштабні арешти, проведені в столиці держави – Тегерані – та провінці Керманшах. Очільник прокуратури вищеназваної провінції Немат Садекі повідомив журналістам урядового інформаційного агентства ІRNA про те, що арешти пов’язані, у першу чергу, з недавніми терактами, які відбулись у кількох провінціях Ірану. За словами Садекі, у затриманих при обшуку було виявлено пояси смертників, зброю, детонатори та інші пристрої, які дають підстави пов’язувати їх з терористичними угрупованнями. Всі затримані особи очікують проведення належних слідчих дій.

Нагадаємо, кривавий теракт відбувся у столиці Ірану сьомого червня поточного року. Об’єктами нападів стали парламент держави та мавзолей пам’яті аятоли Руголли Хомейні, якого вважають засновником сучасного правлячого режиму в Ірані. Терористичне угруповання «Ісламська держава» вже визнала свою причетність до організації та реалізації цього нападу.
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